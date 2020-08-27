Орловца заплатить алименты побудил страх оказаться на скамье подсудимых

Выплатить долги по алиментам орловцев решился только после радикальных мер Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Орла выплатить долг по алиментам своему ребенку побудило заведенное против него уголовное дело. Не желая оказаться на скамье подсудимых нерадивый отец рассчитался с долгами.

К выполнению родительских обязанностей орловец относился несерьезно, то выплачивал деньги на несовершеннолетнего ребенка, то нет. А вскоре выплаты вообще прекратились. Разрешением ситуации занялись судебные приставы. Сначала мужчину привлекли к обязательным работам, наказание тот отбыл, но вот деньги ребенку так и не поступали. Тогда были приняты более радикальные меры.

- Пристав-исполнитель проверила имущественное положение должника и наложила арест на принадлежащий должнику автомобиль "Рено". Кроме того в отношении должника было возбуждено уголовное дело, - рассказали "КП" в пресс-службе УФФСП России по Орловской области.

Только так отец возместил ребенку положенные 83 тысячи рублей.