Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Орловца заплатить алименты побудил страх оказаться на скамье подсудимых

Нерадивый отец накопил долгов больше чем на 80 тысяч рублей
Ольга СупоневаОльга СупоневаОльгаСупонева
Комментарии (1)Комментарии (1)
Выплатить долги по алиментам орловцев решился только после радикальных мер

Выплатить долги по алиментам орловцев решился только после радикальных мер

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Орла выплатить долг по алиментам своему ребенку побудило заведенное против него уголовное дело. Не желая оказаться на скамье подсудимых нерадивый отец рассчитался с долгами.

К выполнению родительских обязанностей орловец относился несерьезно, то выплачивал деньги на несовершеннолетнего ребенка, то нет. А вскоре выплаты вообще прекратились. Разрешением ситуации занялись судебные приставы. Сначала мужчину привлекли к обязательным работам, наказание тот отбыл, но вот деньги ребенку так и не поступали. Тогда были приняты более радикальные меры.

- Пристав-исполнитель проверила имущественное положение должника и наложила арест на принадлежащий должнику автомобиль "Рено". Кроме того в отношении должника было возбуждено уголовное дело, - рассказали "КП" в пресс-службе УФФСП России по Орловской области.

Только так отец возместил ребенку положенные 83 тысячи рублей.