Братскую могилу в Медведевском лесу Орла благоустроят. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле запланировали благоустройство братской могилы и памятника жертвам политических репрессий в Медведевском лесу. Накануне был определен победитель аукциона, который будет проводить здесь работы. Им стала фирма «ТК Наследие».

На благоустройство территории выделили 198 тысяч рублей. Муниципальный контракт с подрядной организацией должны заключить в середине сентября. Затем в течение месяца подрядчик обязан будет произвести работы.

Кроме того, 31 августа станет известен подрядчик, который займется благоустройством других воинских захоронений.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сейчас ведется прием заявок на благоустройство могилы советского воина Михаила Блохи (переулок Бетонный, 2), могилы польских революционеров (Троицкое кладбище), Братского захоронения жертв фашизма (Красноармейская, 10), сквера Танкистов.

Также планируется привести в порядок братскую могилу Советских воинов на территории завода «Дормаш», захоронение генерала Гуртьева, мемориальный знак на Братском гарнизонном кладбище в сквере у завода «Научприбор» и могилы родителей авиаконструктора Поликарпова на Крестительском кладбище.