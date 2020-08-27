В Орле парк на слиянии Оки и Орлика получил официальное название Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле дали официальное название парка на слиянии Оки и Орлика. Теперь территория возле обелиска 400-летия образования города и Богоявленской площади называется парк «Орловская крепость».

Напомним, еще в начале мая жителям города предложили самим придумать имя для исторического центра Орла. По свидетельству краеведом, именно здесь был изначально заложен город. В 2019 году здесь проходил исторический фестиваль «Орловская крепость».

В итоге на заседании комиссии по наименованию и переименованию улиц учли поступившие предложения. Кроме того, комиссия закрепила за рядом других территорий народные названия.

Так официальный статус появился у наименования парка Победы, скверов «Дворянское гнездо», Комсомольцев, Поликарпова, Лескова, Маяковского и сквера Десантников.

- Дело в том, что ряд парков и скверов в Орле имеют только «народные» названия. До тех пор, пока они не обретут официально закрепленные имена, они не могут быть включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», - пояснила Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации Орла по социальному блоку.

Названия для восьми общественных территорий утвердили 27 августа на заседании Орловского городского Совета народных депутатов.