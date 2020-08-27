В Орле ограничили движение на улице Цветаева и в Ботаническом переулке

На двух улицах Орла ограничили движение Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле еще на двух участках городских дорог временно ограничили движение. Речь идет об улице Цветаева и Ботаническом переулке.

На Цветаева автолюбителям придется потерпеть неудобства с 24 августа и до 15 октября 2020 года. Участок, на котором введено ограничение движение транспортных средств - от Наугорского шоссе до улицы Грановского.

В Ботаническом переулке движение ограничено также с 24 августа, но на более короткий срок - до 24 сентября 2020 года. Участок, которого коснутся временные неудобства - от дома №1 до дома №25.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, связаны временные неудобства с ремонтом дороги.