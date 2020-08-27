Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 августа

Информация регионального оперштаба

В Орловской области на 27 августа 2020 года подтвержден еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей. Орловский оперативный штаб представил обновленную карту распространения заболевания по региону.

В городе Орле заболело еще 22 человека, в Орловском районе коронавирус подтвердился у 8 жителей, в городе Ливны заболело 3 человека, еще по трое заразились в Урицком и Сосковском районах, по одному в Малоархангельском, Глазуновском, Мценском.

За весь период наблюдения картина сложилась следующая. В Орле заболело 3335 человек, в Орловском районе 792, в Мценском районе 606, в Ливнах и районе 361, в Урицком 259, в Болховском 204, в Новодеревеньковском 136, в Дмитровском 128, в Хотынецком 103.

Районы, в которых заболело меньше сотни человек: Свердловский - 84, Кромской и Новосильский - по 81, Верховский - 78, Покровский - 73, Малоархангельский - 68, Глазуновский - 66, Шаблыкинский - 65, Знаменский - 61, Должанский - 58, Залегощенский - 56, Троснянский - 41, Колпнянский - 39, Сосковский - 31, Краснозоренский - 22, Корсаковский - 21.

Выздоровело 5419 орловцев.