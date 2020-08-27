Сотрудников драмтеатра Орла отправили на повышение квалификации

Сотрудники Орловского драмтеатра пройдут повышение квалификации. На обучение служителей Мельпомены направят в рамках национального проекта "Культура".

Сейчас на базе Московского института культуры учится художник-фотограф театра по дополнительно-профессиональной программе, а до конца года квалификацию повысят еще двое служащих театра им. Тургенева, в том числе и его директор.

- Директор театра Елена Казакова будет обучаться по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры» на базе Кемеровского государственного института культуры, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.