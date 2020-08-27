Орловец украл из магазина табачную продукцию на 7 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В одном из магазинов в железнодорожном районе Орла недосчитались табачной продукции на сумму более 7 тысяч рублей. Виной всему стал ночной «гость».

32-летний мужчина решил заглянуть в торговую точку ночью. Он разбил стеклянное полотно входной двери, повернул дверную ручку и проник внутрь магазина. Утром о происшествии в полицию сообщили сотрудники торгового павильона. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, с собой воришка захватил 62 единицы табачной продукции, какой именно не уточняется.

Вскоре выяснилось, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли у него дома часть похищенного товара.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в ведомстве.