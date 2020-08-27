В Орле трудовые коллективы будут приобщать к северной ходьбе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область присоединилась к проекту «Северная ходьба – новый образ жизни». Теперь к популярным спортивным упражнения будут приобщать трудовые коллективы.

Первыми в проекте поучаствуют 40 человек из четырех учреждений и организаций. Сегодня, 27 августа, им подарят палки для северной ходьбы. Затем, уже в сентябре, для них проведут онлайн курсы, практические занятия с инструкторами. Итогом обучения станут командные соревнования.

- Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» разработан Добровольным физкультурным союзом. Отборочные этапы соревнований трудовых коллективов пройдут более чем в 40 регионах страны. Планируется, что в них примут участие более 1700 человек, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.