Воспитанники Болховского дома-интерната в Орловской области начали получать жилье

Воспитанники Болховского дома-интерната начали получать жилье. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орловской области воспитанники Болховского детского дома-интерната, вынужденные годами ждать жилье уже после совершеннолетия, все же смогли получить квартиры. Пока только двое, но видео-обращение к президенту через соцсети все же запустило механизм.

Напомним, отчаявшиеся ребята решились в открытую рассказать о своей беде еще в мае. Поводом стали многочисленные отписки из районной администрации. В итоге всего через сутки после появления в сети видео была организована последственная проверка, обернувшаяся реальным уголовным делом по статье «Халатность» и 10 исками прокуратуры в суд, с требованием обеспечить сирот положенным им жильем.

- В настоящее время двум бывшим воспитанникам Болховского дома-интерната для детей с физическими недостатками уже предоставлены благоустроенные квартиры, жилищные права сирот полностью восстановлены. Кроме того, губернатор области принял решение о выделении дополнительных средств на покупку жилья. Администрацией Болховского района уже приобретено пяти квартир в райцентре. Заключен контракт на приобретение еще пяти в Орле, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.