Перед 1 сентября в Орле проверили насколько безопасны подходы к школам Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле перед началом учебного года проверку устроили подходам к школам. В целом комиссия дала позитивную оценку состоянию переходов, однако без замечаний не обошлось.

Тема обсуждалась на совещании у главы горадминистрации Александра Муромского. Отмечается, что обнаружен один неработающий светофор - рядом со школой №38. На место вызвали ремонтную бригаду. Также некоторые светофоры оказались спрятанными в ветках деревьев, поручено опилить и обрезать растения до конца недели.

- Возникли нарекания и к некоторым искусственным неровностям, их предстоит устранить, . Завершатся работы к началу учебного года. Также на каждом пешеходном переходе, расположенном вблизи образовательных учреждений, имеется дополнительное освещение. Проверка комиссии по БДД показала, что все фонари находятся в исправном состоянии, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

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