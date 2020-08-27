Ночью под Орлом полыхал большегруз

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области нынешней ночью, с 26 на 27 августа, пожарные тушили полыхающий большегруз. ЧП случилось на трассе М-2 "Крым".

В пожарную службу звонок с сообщением о происшествии поступил глубокой ночью, в третьем часу. Пожарные выехали на место ЧП, на 454 километр трассы. Как оказалось, огонь распространился с полуприцепа автомобиля, груженого стройматериалом.

- В результате пожара от термического воздействия повреждены находившиеся в полуприцепе листы ДСП. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

Всего же за прошедшие сутки в Орловской области спасатели выезжали на разные вызовы о происшествиях 13 раз.