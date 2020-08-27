Ремонт Тульской улицы в Орле идет с отставанием. Фото: пресс-служба администрации города

В среду, 26 августа, орловские журналисты вместе с главой городской администрации и мэром побывали на дорогах, где в этом году идут ремонтные работы. Большинство подрядчиков уже справились с задачей и ждут окончательного вердикта приемочной комиссии, но и без сложностей не обошлось.

Согласно муниципальному контракту с подрядчиками, все дороги должны быть отремонтированы до 31 августа. Однако работы на Тульской улице к этому сроку не закончатся. Подрядчик ООО «МонолитСтрой» объяснил это сложностью исполнения ремонта в частном секторе. На его завершение потребуется еще около двух недель.

За затягивание сроков сдачи подрядчику придется заплатить штрафные пени.

Что же касается вызывавшей множество нареканий улицы Розы Люксембург, то последние результаты проб асфальта были положительными. Ее приемка пройдет уже завтра.

- По плану в этом году — ремонт 11 улиц на общую сумму в 385 млн рублей. На сегодня девять из 11 объектов готовы, идет процесс приемки. Десятый объект, улица Ливенская, находится в стадии завершения и до конца августа будет представлен приемочной комиссии, - рассказал журналистам Александр Муромский.