В Орле пройдет фестиваль «Золото Русской Литературы»

Через месяц жителей и гостей Орловской области ждет целая череда увлекательных событий в рамках историко-литературного фестиваля «Золото Русской Литературы». Автопробег, мастер-классы и полное погружение в эпоху Ивана Тургенева, Афанасия Фета и Льва Толстого намечено на середину сентября.

Фестиваль станет частью крупного культурного и туристического события – «Орловская литературная неделя» и охватит также территорию Тульской области. Всего же организаторы запланировали провести восемь крупных мероприятий. Это и историко-литературные представления, и поэтические вечера, круглые столы, и экскурсионный автопробег «ЛитераТур» по местам, связанным с жизнью и творчеством Тургенева, Фета и Толстого.

В Орле фестиваль должен стартовать 20 сентября на Тургеневском бережке возле памятника писателю. Гостей ждет театрализованная постановка, выступление танцевальных коллективом, работа фотозон, книжные ярмарки и многое другое.

- Все мероприятия фестиваля взаимосвязаны единой сюжетной линией, которая раскроет этапы творческого взросления великих русских литераторов. Стилизация мероприятий позволит гостям окунуться в эпоху Золотого века русской литературы, - рассказал «КП» Станислав Абакумов, председатель Орловского отделения ВООПИиК.

Фестиваль реализуется на средства Фонда президентских грантов. В роли организатора выступает Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Подробнее о событиях фестиваля можно узнать в официальной группе проекта в соцсетях.