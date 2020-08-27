Орловцев приглашают в Дворянское гнездо вспомнить наследие Тургенева

В Орле пройдет Час памяти Тургенева Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле пройдет "Час памяти Тургенева". 3 сентября жителей и гостей областного центра приглашают присоединиться к памятному мероприятию в честь великого земляка в литературный квартал Дворянского гнезда.

В этот день для гостей встречи оживет литературно-музыкальная композиция «Послание поэту», основанная на переписке Тургенева и Фета.

- Во время представления прозвучат романсы на стихи Фета в исполнении Рахманова, а также инструментальный дуэт преподавателей Орловской хоровой школы, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

Также состоится презентация книги Елены Ашихминой "Орел.Дворянское гнездо".

КОГДА, ГДЕ?

3 сентября, 14.00

Литературный сквер Дворянского гнезда

ЗНАЙ!

3 сентября(22 августа по старому стилю) - день, когда не стало Ивана Сергеевича Тургенева. Он скончался в 1883 году в Буживале под Парижем. Иван Тургенев прожил 64 года, подарив миру бесценное литературное и публицистическое наследие.