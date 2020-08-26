В Орле владелец овчарки, покусавшей ребенка, возместит семье моральный ущерб

В Орловской области владелец овчарки, покусавшей ребенка, возместит моральный ущерб семье. Собака дважды - с разницей около двух недель - схватила мальчика за ногу.

Само происшествие случилось еще в сентябре прошлого года. Тогда бельгийская овчарка гуляла без намордника и укусила школьника. Впервые это произошло в Транспортном переулке, в другой раз на 1-й Курской улице. Мать пострадавшего пошла в правоохранительные органы, а затем и в суд. Женщина просила взыскать моральный вред с владельца пса, а также компенсацию за испорченную одежду и судебные издержки. Исковые требования суд удовлетворил частично, постановив хозяину собаки выплатить истице 30 тысяч рублей, возместить судебные издержки и средства за порванную овчаркой одежду. Однако мужчине такое решение не понравилось, он подал апелляцию.

- Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба владельца собаки – без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.