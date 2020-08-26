В сентябре во Мценске откроется обновленная детская библиотека

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

С началом нового учебного года в городе Мценске Орловской области откроется обновленная детская библиотека №1. Для юных читателей и их родителей закупили тысячи новых книг.

Библиотеку удалось модернизировать в рамках национального проекта "Культура". Здесь сделали капитальный ремонт, оснастили учреждение современным оборудованием и новой мебелью, а книжный фонд пополнился более чем 4,5 тысячами изданий. Это и детская литература, и краеведческая, и психологическая - для взрослых.

- Библиотека нового поколения станет площадкой интеллектуального развития и просвещения, пространством по продвижению детского и юношеского чтения. Разнообразится спектр социально-культурных услуг, связанных с информационными технологиями, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

Свои двери библиотека откроет 9 сентября.