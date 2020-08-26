В Орле начали разблокировать счета школ и детсадов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле начался процесс разблокировки счетов школ и детских садов. Правительство региона выделило на эту цель больше 230 миллионов рублей.

Как уже рассказывала читателям "Комсомолка", счета образовательных организаций оказались заблокированы из-за долгов перед коммунальщиками и поставщиками питания. Эпопея длится уже несколько лет. Долги за 2019 год были погашены, однако счета 106 учебных учреждений все еще остаются заморожены перед началом нового учебного года. Тему обсудили сегодня, 26 августа, на совещании в городской администрации.

- За вчерашний день были заключены все дополнительные соглашения, необходимые для разблокировки счетов. А уже сегодня деньги начали поступать в образовательные учреждения, - рассказал Игорь Краличев, замглавы администрации Орла по финансово-экономическому блоку.

Градоначальник Александр Муромский поручил к старту учебы обеспечить нормальное функционирование городских школ.

Мы следим за ситуацией.

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