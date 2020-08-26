В Спасском-Лутовиново выступит Губенаторский симфонический оркестр

В усадьбе Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново выступит Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Василия Шкапцова. Концерт под открытым небом состоится в грядущую субботу, 29 августа.

В выходной орловцев и гостей региона приглашают также поучаствовать в программе "Тур-конструктор выходного дня".

- Программа включает классические и тематические экскурсии, квесты, музейные занятия, викторины. Гости музея-заповедника смогут также стать героями «живой картины» в интерактивной фотозоне, поиграть в игры XIX века, покататься на лодках и лошадях, - сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

КОГДА? ГДЕ?

29 августа, 15.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовино