Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле мужчина угнал велосипед у подростка. Двухколесный транспорт он увел с лестничной клетки многоэтажки.

В полицию обратились владельцы украденного транспорта. Они рассказали, что велосипед, принадлежащий подростку, стоял на лестничной площадке и в один день исчез. Сумма ущерба составила примерно 12 тысяч рублей. Оперативники взялись за розыск возможного вора и вычислить его им помогла запись с камер видеонаблюдения.

- Оперативники изучили видеозаписи. В объектив попал мужчина, совершивший хищение. Им оказался ранее судимый 29-летний гражданин без определенного места жительства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Как оказалось, украденный велосипед тот уже успел сбыть, сейчас в рамках расследования полицейские устанавливают куда именно. "Угонщик" под стражей.