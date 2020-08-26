Во Мценске "ВАЗ" сбил женщину на зебре

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла в темное время суток.

Как рассказали "КП" в региональной Госавтоинспекции, примерно в 20 часов 40 минут накануне, 25 августа, 55-летний водитель ехал за рулем отечественной "Четырнадцатой" по улице Карла Маркса районного центра со стороны улицы Кузьмина. В районе дома №14 здесь расположен пешеходный переход, проезжую часть дороги по нему в этот момент переходила 62-летняя женщина. Она очутилась под колесами.

- Женщина получила травмы, госпитализирована, - сообщает УГИБДД по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, 4 из которых с пострадавшими.

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