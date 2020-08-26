Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 26 августа

Информация регионального оперштаба

В Орловской области на 26 августа 2020 года выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом среди жителей региона. Орловский оперативный штаб представил обновленную карту распространения заболевания по региону.

Наибольшее число новых заболевших за сутки выявлено в городе Орле - 26 человек подхватили вирус. Еще 5 случаев заражения подтвердилось в Ливнах и Ливенском районе, по одному человеку заболело в Орловском, Мценском, Краснозоренском, Верховском, Шаблыкинском, Урицком, Болховском, Сосковском районах.

За весь же период наблюдения картина сложилась следующая. В Орле заболело 3313 человек, в Орловском районе 784, в Мценском районе 605, в Ливнах и районе 358, в Урицком 256, в Болховском 204, в Новодеревеньковском 136, в Дмитровском 128, в Хотынецком 103.

Районы, в которых заболело меньше сотни человек: Свердловский - 84, Кромской и Новосильский - по 81, Верховский - 78, Покровский - 73, Малоархангельский - 67, Глазуновский - 65, Шаблыкинский - 65, Знаменский - 61, Должанский - 58, Залегощенский - 56, Троснянский - 41, Колпнянский - 39, Сосковский - 29, Краснозоренский - 22, Корсаковский - 21.

Выздоровело за весь период 5340 человек.