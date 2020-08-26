Под Орлом улетел в кювет подрезанный "ВАЗом" "Шевроле"

Водитель "Шевроле" получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области автомобиль "Шевроле" оказался в кювете после того, как ее подрезал "ВАЗ". Водитель иномарки госпитализирован с травмами.

Во вторник, 25 августа, в шестом часу вечере 33-летний водитель на отечественной "Пятнадцатой" ехал по дороге "Орел-Ефремов". Он стал выезжать со второстепенного участка на главный и не уступил дорогу иномарке. "ВАЗ" оказался помехой для движения "Шевроле Лачетти", 31-летний водитель которого пытался уйти от столкновения.

- В результате чего произошел съезд автомобиля "Шевроле" с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил повреждения, госпитализирован, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.