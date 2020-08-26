В Орле проверили насколько городской транспорт защищен от террористов

В Орле проверили насколько общественный транспорт защищен от террористической угрозы. Весь подвижной состав прошел категорирование и оценку уязвимости.

Речь о защищенности транспорта шла на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Орла. Как рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Андрей Молодчин, для всех автобусов, трамваев и троллейбусов было составлено 26 планов обеспечения безопасности. Они для водителей и разъясняют как действовать в случае угрозы, как защитить транспорт и пассажиров в случае непредвиденного вмешательства.