В Орловской области наблюдается рост незаконного оборота оружия

В Орловской области наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Часть преступлений остается нераскрытой.

Тема обсуждалась на координационном совещании глав правоохранительных ведомств в прокуратуре области. Было отмечено, что за первые полгода 2020-го зарегистрировано 93 преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Это на 9,3% больше, чем в 2019 году (тогда было зафиксировано 85 преступлений). Выросло на 50% количество преступлений с незаконным применением оружия. Нераскрытыми остаются 18 преступлений.

- Вопросы предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств также остаются одним из приоритетных направлений работы всего правоохранительного блока, - отмечает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.