На Орловщину прибудет около 370 тысяч доз вакцин от гриппа

В Орловскую область поступит порядка 370 доз вакцин от гриппа. Прививочная кампания начнется в начале осени.

О поставке вакцины рассказал глава регионального депздрава Иван Залогин в ходе сегодняшнего, 25 августа, онлайн-брифинга с представителями со СМИ. Он отметил, что первую партию в область привезут в начале сентября, вторую в октябре. Поставка указанного количества доз ожидается за счет федеральных средств.

Была затронута и тема вакцинации от коронавируса. По планам, вакцина на Орловщине появится в октябре. Привиты в первую очередь будут медицинские работники, а также работники образовательных организаций.