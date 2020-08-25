Орловец, убивший мужчину гвоздем, отправится в тюрьму на 18 лет Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор рецидивисту, досмерти забившего незнакомого мужчину гвоздем. Эта кровавая история потрясла областной центр почти год назад.

Напомним, вечером 15 сентября 2019 года возле сетевого супермаркета в Железнодорожном районе города произошел конфликт. 31-летний подвыпивший орловец поругался с тремя молодыми мужчина, но отстаивать свою точку зрения мирным путем он не стал. Для дебошира главным аргументом стал гвоздь. Он сумел воткнуть его одному из оппонентов в горло, другого ранил в грудь. Компания пыталась скрыться от нападавшего в супермаркете. 34-летний раненый так и скончался прямо в кассовой зоне, 35-летнего орловца госпитализировали.

Убийцу задержали по горячим следам. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом. За несколько дней до развернувшейся трагедии он обокрал своего знакомого.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Кроме того судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму свыше 1 млн 540 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.