В Орле столкнулись "Лифан" и "Шевроле", пострадала женщина

Авария случилась на Московской улице Орла Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись две легковых иномарки. В аварии с участием "Лифана" и "Шевроле" пострадала женщина-водитель.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской улице сегодня, 25 августа. Около половины двенадцатого 42-летний водитель ехал за рулем "Лифана" со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Московского шоссе.

- В районе дома №181 он допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Авеа", под управлением 31-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Удар пришелся как раз на сторону водителя. Женщина, сидевшая за рулем легковушки, получила травмы.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.