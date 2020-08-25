В парке Победы в Орле начали лесопатологическое обследование. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле началось обследование деревьев в парке Победы. Специалисты Федерального агентства лесного хозяйства выясняют, сколько из них предстоит снести. Уже исследовано 10 гектаров зеленых насаждений. Под спил пойдут сухие и больные деревья.

Напомним, в этом году должен начаться первый этап благоустройства парка. В рамках проекта «Народный бюджет» здесь должны появиться тропинки, скамейки и урны.

По первым полученных данным мониторинга, как сообщает начальник отдела филиала Рослесозащиты «Центр защиты леса Тульской области» Лидия Синькова, убрать придется много деревьев, счет идет на сотни.

- Ни одно из уже обследованных деревьев лечению не подлежит. Лесопатологическое обследование должно завершиться к 1 октября 2020 года. Но результаты, скорее всего, будут известны уже к середине сентября, - сообщает пресс-служба администрации Орла.