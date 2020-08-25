Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 25 августа

В Орловской области на 25 августа 2020 года количество заболевших за весь период пандемии составляет 6769 человек. Больше пяти тысяч человек уже смогли побороть заболевание, еще 1371 человек продолжает лечение. Сегодня оперштаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по районам области и рассказал, где выявлено 42 новых заболевших за сутки.

Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Орле. Здесь заразились 16 человек. Еще 3 человек заболели в Орловском районе, по 1 –в Мценском, Покровском, Кромском, Глазуновском, Совсковском, Свердловском, Должанском и Болховском районах, 9 – в Ливенском районе, 4 в Урицком и 2 в Хотынецком.

В целом картина по распространению коронавируса в Орловской области следующая:

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3287 жителей Орла, 783 – в Орловском районе, 604 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 255 – в Урицком районе, 243 – в Ливнах, 203 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 103 – в Хотынецком районе, 110 − в Ливенском районе.

Меньше сотни заболевших в Свердловском районе (84 иннфицированных). По 81 – в Новосильском и Кромском районах, 77 - в Верховском районе, 73 − в Покровском районе, 67 – в Малоархангельском районе, 65 - в Глазуновском районе, 64 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 58 − в Должанском районе, 56 - в Залегощенском районе.

Меньше пятидесяти зараженных проживают в Троснянском районе (41 человек). Еще 39 – в Колпнянском районе, 28 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.