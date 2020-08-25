В ДТП с тремя легковушками в Мценске пострадали два человека

В понедельник, 24 августа, во Мценске столкнулись три иномарки, пострадали два человека. Авария произошла в 17:15.

59-летняя автоледи на «Джили» ехала по улице Тургенева в сторону улицы Генерала Горбатова и нарушила ПДД. Женщина нарушила безопасную дистанцию и врезалась в едущую впереди «Ладу Ларгус».

В итоге отечественная легковушка резко выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Опель».

- В результате ДТП телесные повреждения получили 59-летняя пассажирка автомобиля «Джили» и 27-летний водитель «Опеля», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.