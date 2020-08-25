Осенью в Орловской области появится 9 гектаров новых лесов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже осень в Орловской области планируют высадить 9 гектаров молодых саженцев, которые затем превратятся в полноценный лес. В регионе продолжается искусственное восстановление лесных культур в рамках национального проекта «Экология».

Весной на Орловщине новые деревья высадили 54 гектарах земли. Всего же в этом году лесной фонд региона пополнится на 63 гектара, что на 11% больше уровня прошлого года.

- Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 207,6 га. Это 73,8 % от общего плана. Также подготовлена почва под лесные культуры на площади 34,3 га, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.