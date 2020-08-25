В Орле водитель «Шкоды» снял с чужой машины спойлер и выбросил Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские раскрыли ночную кражу спойлера с иномарки. Вернуть запасть не удалось, зато нашелся похититель.

Как оказалось, спойлером заинтересовался 39-летний водитель «Шкоды». В два часа ночи он проезжал через двор многоэтажки в Северном районе и увидел такую же машину, но с дополнительным элементом для улучшения аэродинамических свойств кузова. Тогда автомобилист и решил устроить абгрейд собственной иномарке: снял спойлер за 16 тысяч рублей и уехал.

Правда, утром выяснилось, что воришка был не аккуратен и повредил свою добычу, в ней появилась трещина. Испорченный спойлер мужчина выкинул.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Вычислить похитителя удалось благодаря камере видеонаблюдения, расположенной на многоэтажке. Мужчина не стал отрицать свою причастность к краже. Он уже возместил потерпевшему причиненный ущерб, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.