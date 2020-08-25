В центре «Десантник» в Орле откроется секция по универсальному бою Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новом учебном году в орловском Центре «Десантник» появится новая спортивная секция. Теперь молодежь сможет обучаться здесь универсальному бою. Для этого федеральный центр выделил 73 тысячи 500 рублей.

Напомним, Центр «Десантник» занимается военно-прикладной, патриотической и спортивной подготовкой к военной службе. В нем действуют секции по парашютному спорту, стрельбе, дайвингу, плаванию и метанию ножей.

- Записать своего ребенка на обучение еще не поздно. Подробнее узнать о программных занятиях, расписании и других волнующих вопросах можно на личных встречах с педагогами дополнительного образования, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Узнать подробную информацию о центре и образовательных программах можно по телефону (4862) 41-55-56 или в официальной группе в соцсетях.