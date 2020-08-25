В Орловской области стало меньше случаев заражения бешенством

В Орловской области стало меньше случаев заражения животных бешенством Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области стало меньше случаев заражения животных бешенством. С начала года опасное заболевание было зафиксировано всего дважды, причем последний случай произошел в Верховье, когда в начале августа бешеный кот покусал мужчину.

Об эпизоотическом благополучии в регионе на аппаратном совещании в областной администрации рассказал начальник Управления ветеринарии Алексей Максимовский.

По его данным, за аналогичный период 2019 года было 6 зафиксированных случаев бешенства, а 2018 году - 56.

- Снижение случаев заражения бешенством является результатом плановой профилактической вакцинации домашних животных. В настоящее время вакцинировано свыше 88 тысяч животных. Также ведется работа по иммунизации диких плотоядных животных. Для них разложено 27,7 тысяч доз вакцины. Работа в этом направлении продолжается, - пояснил Алексей Максимовский.