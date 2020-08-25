В Орле водителя троллейбуса, под которым погибли три человека, отправят в колонию. Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле завершилось громкое дело о гибели трех человек под колесами троллейбуса в октябре 2018 года. Водитель злополучной машины отправится в колонию-поселение на ближайшие четыре года.

Напомним, 9 октября город потрясло страшное известие – на остановке «Дворец спорта» троллейбус №4 резко сорвался с места и наехал на людей, выходящих в это время из автобуса. Три человека оказались под многотонной машиной. Свидетели происшествия и спасатели МЧС до последнего надеялись, что их можно спасти, пытались поднять троллейбус, но две молодые девушки и 49-летняя женщина погибли практически мгновенно. Еще два пешехода в той аварии покачались и попали в больницу.

Много дней простые орловцы несли к месту трагедии цветы. В напоминание о ней стало сломанное дерево возле остановки.

Следствием и судом установлено, что 49-летняя водитель троллейбуса обнаружила техническую неисправность при нажатии на пусковую педаль, самостоятельно попыталась устранить поломку и продолжить движение.

- В результате самонадеянных действий обвиняемой троллейбус стремительно начал движение и наехал на пассажиров, находившихся на проезжей части. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.