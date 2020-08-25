В 2021 году в Орле расселят 13 аварийных домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В администрации города Орла обсудили ход расселения аварийных домов. Правда, касается это только жилищ, признанных аварийными еще до 1 января 2017 года.

Согласно данным управления городского хозяйства и транспорта администрации города, до конца 2020 года новые квартиры (для тех, кто проживает по соцнайму) или денежную компенсацию (для собственников) должны получить жильцы 170 квартир 20 аварийных домов. Пока на предложенные условия согласились обитатели 102 жилых помещений, с 68 – продолжают работать.

- На настоящий момент для жителей муниципального фонда закуплены квартиры в доме №48 по улице Космонавтов и в доме №18 по улице Родзевича-Белевича. Дома будут сданы в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Затем помещения будут переданы в муниципальную собственность и предоставлены гражданам по договорам социального найма, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В грядущем году планируется расселить еще 13 домов с 111 квартирами. Пока идет согласование на покупку 13 жилых помещений.

Всего до 2025 года в Орле планируется расселить 127 многоквартирных домов.