В Орле представили проект благоустройства парка Победы. Скриншот Яндекс.Карты

Сегодня, 24 августа, на заседании профильного комитета горсовета обсудили планы по благоустройству парка Победы. Проект реконструкции представил начальник городского управления архитектуры Владимир Плотников.

Как пояснил Владимир Владимирович, представленный на заседании эскизный проект уже согласован с управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Согласно ему, в парке могут появиться детские и спортивные площадки, сеть велосипедных и беговых дорожек, зона культурно массовых мероприятий.

Планируется обустроить здесь также зону общепита, парковочные места беседки для отдыха в прибрежной зоне и туалеты. На центральной оси в верхней части парка разместится мемориальная аллея с памятником жертвам оккупации.

- Так как парк находится в границах заповедной зоны, проект должен быть согласован в органах специальной компетенции и не менее чем 2/3 голосов депутатов горсовета или же на городском референдуме. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета, - сообщили «КП» в пресс-службе горсовета.

Напомним, ранее территория парка участвовала во всероссийском градостроительном конкурсе. Победитель, получивший премию в размере 400 тысяч рублей, предложил свой проект благоустройства. Эскизы можно посмотреть здесь.

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