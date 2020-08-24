Больше двухсот предприятий в Орловской области привлекают к работе иностранцев Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские устроили встречу с работодателями иностранных граждан. Сотрудники Управления по вопросам миграции рассказали какие требования предъявляются к организациям и предпринимателям, привлекающим иностранную рабсилу.

Всего в Орловской области насчитывается порядка 160 организация и 80 ИП, у которых трудятся иностранные граждане. Порой не обходится без нарушений закона.

- Одним из наиболее часто встречающихся правонарушений работодателей является не подача или несвоевременная подача в органы внутренних дел уведомления о заключении или расторжении трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными работниками, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

С начала года в регионе подобных нарушений было выявлено около 150.

Отмечается, что в связи с временным закрытием границы РФ действует упрощенный порядок оформления разрешительных документов на право работы.