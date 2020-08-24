В Орловской области увеличилось число внебольничных пневмоний Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 августа, на аппаратном совещании в областной администрации в центре внимания вновь оказалась ситуация с коронавирусом. По последним данным, увеличилось число внебольничных пневмоний среди пациентов с COVID-2019.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, с 17 по 23 августа на территории региона зарегистрировано 179 случаев внебольничной пневмонии, что на 14% выше показателя заболеваемости предыдущей недели (157 случаев). С лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 зарегистрировано 74 случая.

- Среди заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 19,6%. Всего с начала года зарегистрировано 4 628 случаев, что на 97,5% выше аналогичного периода 2019 года. В клиническом материале 1311 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена коронавирусной инфекции, - пояснил Александр Румянцев.

1225 орловцев с коронавирусом переносят внебольничную пневмонию в средней степени тяжести и не нуждаются в респираторной поддержке, у 86 человек - тяжелая степень.

Больше всего пневмонии подвержены люди от 50 до 64 лет (39,3% заболевших). На втором месте те, кто старше 65 лет (36,2%) и на третьем люди в возрасте от 30 до49 лет (20,7%).