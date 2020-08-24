В Орловской области 40 молодых мам бесплатно получили новые профессии Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели итоги обучения по специальным программам для жителей региона старше 50 лет и для мам в декрете. За восемь месяцев новую профессию смогли освоить 70 человек, большая часть из них молодые женщины.

Каждый желающий принять участие в программе мог самостоятельно выбрать образовательную организацию для обучения из предложенного перечня. После завершения курсов участники получили образовательные сертификаты.

- Все участники программы прошли профессиональное обучение по направлению от областной службы занятости, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Подробности действия программы можно уточнить по телефону (4862) 74-18-62 или на официальном сайте региональной службы занятости населения в разделе «Труд и занятость».