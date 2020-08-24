В Орле 12 многоэтажек остались без горячей воды из-за протечки

В Орле 12 многоэтажек остались без горячей воды из-за аварии Фото: Архив "КП"

В Орле 24 августа часть многоквартирных домов в Заводском районе города осталась без горячего водоснабжения. Причиной тому - обнаруженная протечка на сетях котельной.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, течь выявлена на улице 6-й Орловской стрелковой дивизии. Горячей воды нет у абонентов, проживающих по следующим адресам: улица Узловая, 1, 3, 5 и улица 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

- На объекте работает аварийная бригада ООО «Газпромтеплоэнерго Орел» в составе семи человек и трех единиц техники, - сообщили "КП" в пресс-службе.

При этом холодная вода в квартирах есть. Горячая же, по плану, вернется в трубы к 18.00 24 августа.