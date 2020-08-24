В Орловской области подросток-мотоциклист пострадал в ДТП

На месте аварии работали полицейские и спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Очередное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло в Орловской области в минувшие выходные. В нем пострадал подросток-мотоциклист.

Авария случилась ранним утром в воскресенье, 23 августа, в поселке Верховье. Примерно в 6 часов 54-летний водитель за рулем отечественной легковушки "Лада Веста" выезжал с прилегающей территории по Советской улице. В этот момент здесь же двигался мотоцикл "Ореон", под управлением 14-летнего юноши. Машина и байк столкнулись.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Орловской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий, 6 из которых - с пострадавшими, в них получили травмы 7 человек. Погибших нет.