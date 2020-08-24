Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 августа

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 24 августа 2020 года количество заболевших составляет 6727 человек (цифра за весь период наблюдения). Оперштаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по районам области и рассказал, где выявлено 46 новых заболевших за сутки.

Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Орле - подхватили ковид 29 человек. Еще по 5 человек заболели в Орловском районе и Глазуновском, 3 в Должанском районе, 2 в городе Ливны, по 1 человеку заболело в Урицком и Знамеском районах.

В целом картина складывается следующая. За время пандемии в Орле выявлен 3271 заболевший, в Орловском районе - 780, в Мценске и районе - 603, в Ливнах и районе - 344, в Урицком районе - 251, в Болховском - 202, в Новодеревеньковском - 136, в Дмитровском - 128, в Хотынецком - 101.

Менее сотни заболевших выявлено в следующих районах: Свердловский - 83, Новосильский - 81, Кромской - 80, Верховский - 77, Покровский - 72, Малоархангельский - 67, Шаблыкинский и Глазуновский - по 64, Знаменский - 61, Должанский - 57, Залегощенский - 56, Троснянский - 41, Колпнянский - 39, Сосковский - 27, Краснозоренский и Корсаковский - по 21.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

По данным оперштаба, в Тульской области выявлено 9059 заболевших, в Брянской 8022, Калужской 7853, в Курской 6913, меньше в Липецкой - 4952 человека.