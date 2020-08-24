В Орловской области ищут свидетелей смертельного ДТП с мотоциклом Фото: Архив "КП"

В Орловской области ищут свидетелей смертельного ДТП с мотоциклом, которое произошло в Дмитровском районе глубокой ночью 9 августа.

В 3:20 мужчина за рулем мотоцикла «RACER RC-200 СYВ» без госномеров ехал по автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы» в сторону Дмитровска. В районе 53 километра он сбил пешехода, а сам опрокинулся на мотоцикле и от полученных травм скончался на месте. Пешеход получил телесные повреждения и был он госпитализирован в Дмитровскую ЦРБ.

- Просьба свидетелей дорожно-транспортного происшествия обратиться к следователю по телефону 8 (4862) 40-03- 48 или 89102061996. Конфиденциальность гарантирована, - обращаются к жителям региона сотрудники пресс-службы УМВД России по Орловской области.