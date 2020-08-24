В Орле директор фирмы, не освободивший земельный участок, попал под статью

В Орле директор фирмы, не освободивший земельный участок, попал под уголовную статью Фото: Архив "КП"

В Орле под уголовную статью попал руководитель коммерческой организации, отказавшейся демонтировать постройки из легких металлоконструкций и освободить земельный участок.

Директора фирмы заранее уведомили об ответственности за невыполнение требований суда, однако на его позицию это не повлияло. Тогда на него завели дело по административной статье и назначили штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако и это не помогло – постройки остались на прежнем месте.

- В настоящее время принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Теперь руководителю организации может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет, обязательные и принудительные работы или либо лишение свободы на срок до 2 лет, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.