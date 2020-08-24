На выходных на орловских полях горели комбайн, «Камаз» и прицеп. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 22 августа, орловским пожарным пришлось спасать от огня технику и урожай на полях в Знаменском, Верховском и Покровском районах. ЧП произошли с разницей в несколько часов.

В районе 12 часов дня загорелся комбайн на поле около деревни Труды Верховского района. В машине полностью выгорели кабина и моторный отсек. Пожарным удалось отстоять от огня поле ячменя, к которому начало подбираться пламя.

Затем сигнал о пожаре поступил с поля около села Узкое Знаменского района. Здесь в половину третьего загорелся «КамАЗ». Выгорел моторный отсек.

В районе половины пятого загорелся прицеп с тюками соломы в поле около деревни Внуково Покровского района. Пожарным удалось спасти от возгорания трактор, но огонь уничтожил 15 тюков соломы и прицеп.

- В последнем случае предполагаемая причина пожара – это попадание искры из выхлопной трубы трактора. По остальным происшествиям выясняются все обстоятельства, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.