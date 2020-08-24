Две иномарки едва не опрокинулись в кювет на трассе «Орел-Ефремов». Фото Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 23 августа, в районе 41 км автодороги «Орел-Ефремов» выезд на встречную полосу едва не обернулся трагедией. Пострадали два человека.

ДТП произошло в начале одиннадцати ночи. 45-летний водитель автомобиля Черри выехал на полосу встречного движения и протаранил «Ниссан». Обе иномарки едва не съехали в кювет.

- В результате аварии водитель автомобиля «Черри» получил травмы и был госпитализирован в Орловскую ОКБ. Также травмы получила 25-летняя девушка, пассажирка автомобиля «Ниссан», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.