Мобильный «Кванториум» из Орла показали на форуме «АРМИЯ-2020». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В воскресенье, 23 августа, в Московской области на площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот» открылся Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020». Орловская область впервые представила здесь свои разработки - мобильный технопарк «Кванториум».

Как рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор Андрей Клычков, орловский автомобильный комплекс вошел в топ-15 новинок форума. Напомним, передвижной «Кванториум» собрали на заводе «Текмаш». Его главная задача - обучение школьников программам инженерной направленности (робототехника, IT, промдизайн и VR) в районах без соответствующей инфраструктуры.

Мобильный «Кванториум» из Орла показали на форуме «АРМИЯ-2020». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Кванториум – это пример диверсификации оборонно-промышленного производства. Автомобильный комплекс создан на платформе «КАМАЗ. Кузов-контейнер трансформируется в полноценное рабочее пространство площадью 28 кв. метров и в нем есть все необходимое для занятий: шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, наборы для конструирования роботов, 3D-принтеры и другое инновационное оборудование, - подчеркнул глава региона.