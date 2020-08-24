СК закончил расследование дела орловца, насмерть забившего бабушку

26-летний житель Ливенского района предстанет перед судом за жестокое убийство своей бабушки Фото: Архив "КП"

Вскоре 26-летний житель Ливенского района предстанет перед судом за жестокое убийство своей бабушки. Следователи уже завершили расследование преступления, произошедшего в октябре 2019 года в деревне Брыково.

Следствие установило, внук заглянул к 82-летней бабушке в гости «навеселе». Вскоре родственники поссорились и парень напал на пожилую беспомощную женщину. Хватив первое, что попалось под руку, он начал ее избивать. Пенсионерка скончалась на месте, а ее внук сбежал, обокрал соседей на 2,5 тысяч рублей и попытался «замести» следы.

Внук заглянул к 82-летней бабушке в гости «навеселе». Произошла ссора. Фото: СУ СК России по Орловской области

О том, что произошло убийство, знала приятельница изувера. Однако в полицию она не обратилась. Наоборот помогла ему сжечь одежду, испачканную в крови.

- В настоящее время уголовное дело 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Знакомая обвиняемого предстанет перед судом по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.