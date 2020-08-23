Последняя неделя лета в Орле и области будет дождливой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последняя неделя лета в Орле и области будет дождливой и не жаркой. Об этом сообщают специалисты Росгидроцетцентра.

В понедельник в регионе еще сохранится знойная летняя погода, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Однако со вторника начнет холодать. Температурный минимум придется на пятницу – всего 21 градус выше нуля.

С 24 августа в Орловскую область вновь вернутся дожди. В это день ожидается пасмурная облачная погода. Ветер южный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

25 числа, во вторник, синоптики прогнозируют переменную облачность и обильный дождь. Температура днем опустится до отметки + 24 градуса. Ветер практически стихнет, всего 1 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В среду, 26 августа, вновь пасмурно и небольшие осадки. Температура останется прежней, как и скорость ветра. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В четверг дождь усилится. Выпадет около 5.8 мм осадков. По-прежнему облачно. Ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В пятницу, 28 августа, погода существенно не изменится. Однако станет прохладнее. Ветер сменит направление на юго-западное и достигнет силы 4 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.